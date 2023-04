Soirée dansante avec Mov’N Dance 1 Avenue Gustave Eiffel, 6 mai 2023, Andernos-les-Bains.

Venez passer un bon moment avec Caroline et Martine de l’Association Mov N’Danse, lors d’une belle soirée multidanse tango, rock, salsa, bachata, west coast mais aussi cha cha, valse, quickstep, rumba….

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

1 Avenue Gustave Eiffel Salle d’Arts Corporels

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and have a good time with Caroline and Martine from the Mov N’Danse Association, during a beautiful multidance evening : tango, rock, salsa, bachata, west coast but also cha cha, waltz, quickstep, rumba…

Venga a divertirse con Caroline y Martine de la asociación Mov N’Danse, durante una bonita velada multidanza de tango, rock, salsa, bachata, west coast pero también cha cha, vals, quickstep, rumba…

Verbringen Sie eine gute Zeit mit Caroline und Martine vom Verein Mov N’Danse bei einem schönen Multitanzabend mit Tango, Rock, Salsa, Bachata, West Coast, aber auch Cha Cha, Walzer, Quickstep, Rumba…

