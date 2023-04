Soirée de Gala de la Gymnastique Volontaire Esplanade du Broustic, 5 mai 2023, Andernos-les-Bains.

Venez passer un bon moment pour une soirée gala organisée par l’association Gymnastique Volontaire d’Andernos..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 . EUR.

Esplanade du Broustic Salle du Broustic

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and have a good time for a gala evening organized by the association Gymnastique Volontaire d’Andernos.

Venga a divertirse en una velada de gala organizada por la asociación Gymnastique Volontaire d’Andernos.

Verbringen Sie eine gute Zeit bei einem Galaabend, der vom Verein Gymnastique Volontaire d’Andernos organisiert wird.

