Café littéraire Esplanade du Broustic, 15 avril 2023, Andernos-les-Bains.

Vous souhaitez partager vos coups de coeurs de lecture autour d’un café ? Bienvenue au café littéraire!

Accès gratuit et sur réservation..

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Would you like to share your favorite books over coffee? Welcome to the literary café!

Free access and on reservation.

¿Le gustaría compartir sus libros favoritos tomando un café? Bienvenido al café literario

Acceso gratuito y previa reserva.

Sie möchten sich bei einer Tasse Kaffee über Ihre Lesefavoriten austauschen? Willkommen im Literaturcafé!

Der Zugang ist kostenlos und erfordert eine Reservierung.

