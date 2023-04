Atelier numérique « Créer une vidéo » Esplanade du Broustic, 15 avril 2023, Andernos-les-Bains.

Diffusion et montage vidéo de la Robocup Junior 2023 Nouvelle-Aquitaine.

A partir de 10 ans.

Accès gratuit et sur réservation..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Broadcasting and video editing of the Junior Robocup 2023 Nouvelle-Aquitaine.

From 10 years old.

Free access and on reservation.

Retransmisión y edición de vídeo de la Robocup Junior 2023 Nouvelle-Aquitaine.

A partir de 10 años.

Acceso libre y bajo reserva.

Übertragung und Videobearbeitung des Robocup Junior 2023 Nouvelle-Aquitaine.

Ab einem Alter von 10 Jahren.

Kostenloser Zugang und Reservierung erforderlich.

