Atelier d’écriture (en deux temps) Esplanade du Broustic, 13 avril 2023, Andernos-les-Bains.

Venez affuter votre plume à la Médiathèque. Atelier d’écriture poétique dans un premier temps, puis mise en beauté de la création des jeunes poètes.

– A partir de 10 ans. Gratuit, sur réservation au 05.56.03.93.93.

2023-04-13 à ; fin : 2023-04-13 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chédid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come sharpen your pen at the Médiathèque. First, a poetry writing workshop, then a presentation of the young poets’ creation.

– From 10 years old. Free, on reservation at 05.56.03.93.93

Ven a afilar tu pluma en la Médiathèque. Primero, un taller de escritura poética, seguido de la presentación de las creaciones de los jóvenes poetas.

– A partir de 10 años. Gratuito, previa reserva en el 05.56.03.93.93

Schärfen Sie Ihre Feder in der Mediathek. Zunächst wird ein Workshop über poetisches Schreiben angeboten, anschließend werden die Werke der jungen Dichterinnen und Dichter in Szene gesetzt.

– Ab 10 Jahren. Kostenlos, Reservierung erforderlich unter 05.56.03.93.93

Mise à jour le 2023-03-24 par OT Andernos-les-Bains