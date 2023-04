Journée bateau sur le bassin d’Arcachon « L’Intégrale » avec le Passe Marée Avenue du Commandant David Allegre, 8 avril 2023, Andernos-les-Bains.

Le Passe Marée vous propose de partir une journée en bateau sur le bassin d’Arcachon pour découvrir les incontournables : cabanes tchanquées, Cap-Ferret (escale d’une heure), littoral du Cap Ferret avec le sports ostréicoles, village de l’Herbe, dune du pilat et banc d’Arguin.

Au départ du port ostréicole d’Andernos..

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-08 . EUR.

Avenue du Commandant David Allegre Port Ostréicole – dernière darse

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Passe Marée proposes you to leave for a day by boat on the Arcachon Basin to discover the must-sees: cabanes tchanquées, Cap-Ferret (one hour stopover), Cap Ferret coastline with the oyster sports, village of l’Herbe, dune of Pilat and banc d’Arguin.

Departure from the oyster port of Andernos.

El Passe Marée le propone una excursión en barco de un día por la cuenca de Arcachon para descubrir los lugares imprescindibles: cabanes tchanquées, Cap-Ferret (escala de una hora), litoral de Cap Ferret con deportes ostrícolas, pueblo de l’Herbe, duna du pilat y banc d’Arguin.

Salida del puerto ostrícola de Andernos.

Le Passe Marée schlägt Ihnen vor, einen Tag mit dem Boot auf dem Bassin d’Arcachon zu verbringen, um die unumgänglichen Sehenswürdigkeiten zu entdecken: Cabanes tchanquées, Cap-Ferret (einstündiger Aufenthalt), die Küste von Cap Ferret mit dem Austernsport, das Dorf Herbe, die Düne von Pilat und die Banc d’Arguin.

Abfahrt vom Austernhafen von Andernos.

