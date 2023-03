Opération Beach Clean Up nettoyage de la plage du bétey !, 30 mars 2023, Andernos-les-Bains .

Opération Beach Clean Up nettoyage de la plage du bétey !

Promenade de la Piscine Andernos-les-Bains Gironde

2023-03-30 09:00:00 – 2023-03-30

Andernos-les-Bains

Gironde

.

Nous aimons tous une nature propre !

Sur les plages, la chasse aux déchets est lancée avec l’opération « Beach Clean Up » organisé par Andernautic (chantier naval) , en partenariat avec l’ONG Project Rescue Océan, USHIP et avec le soutien de la Mairie d’Andernos.

Pas moins de 300 bénévoles et tous les enfants de l’école du Bétey seront présents pour nettoyer nos plages !

Rejoignez nous !

→Infos pratiques : RDV promenade de la piscine le 30 mars à 9h, avec accueil café et tout le matériel fourni pour ramasser les micro-déchets rejetés par la mer.

Inscriptions via : https://cnbarcachon.com/le-beach-clean-up-2023/

+33 5 56 82 02 95

Opération Beach Clean Up

Andernos-les-Bains

