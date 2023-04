Initiation à la peinture au couteau Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

Gironde . 30 30 EUR Lydia Loeb est une artiste peintre passionnée. Elle vous propose des cours de peinture au couteau et vous permet de découvrir et de vous initier à cette technique. Entrainement sur toile cartonnée avec préparation

au gesso de la toile sur chassis puis création.

Lydia Loeb vous invite à visiter son atelier avec explications de la conception de ses toiles où vous serez charmés par ses peintures.

Cours de peinture à partir de 12 ans d’une durée de 3h.

Visite de l’atelier tout public.

