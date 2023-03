Retrouvez l’ENAC à la Journée des Métiers de l’Aéronautique d’Andernos Aérodrome d’Andernos Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

L'ENAC sera présente à la prochaine Journée des Métiers de l'Aéronautique d'Andernos, le 1er avril prochain ! Samedi 1 avril, 10h00

L'ENAC sera présente à la prochaine Journée des Métiers de l'Aéronautique d'Andernos, le 1er avril prochain !

Cet évènement, gratuit et ouvert à tous, est organisé conjointement par l'aéroclub d'Andernos et l'association « Charly Delta », en collaboration avec la Mairie d'Andernos. Venez sur notre stand à la rencontre d'un pilote instructeur de l'ENAC ainsi que d'un contrôleur aérien issu de notre formation ICNA. Restauration possible sur place. Aérodrome d'Andernos Allée du Commandant René Mouchotte 33510 Andernos les Bains

Cet évènement, gratuit et ouvert à tous, est organisé conjointement par l’aéroclub d’Andernos et l’association « Charly Delta », en collaboration avec la Mairie d’Andernos. Venez sur notre stand à la rencontre d’un pilote instructeur de l’ENAC ainsi que d’un contrôleur aérien issu de notre formation ICNA. Restauration possible sur place.

