Andernos Jazz Festival : SWING COLORS

Andernos Jazz Festival : SWING COLORS, 31 juillet 2022, . Andernos Jazz Festival : SWING COLORS



2022-07-31 12:00:00 – 2022-07-31 Le Quartet Swing Colors est la rencontre de quatre musiciens de jazz. Leur influence est essentiellement le Jazz Manouche de Django Reinhardt mais les couleurs du Jazz de Toots Thielemans ne sont jamais très loin lorsque Thierry sort son harmonica… Robin DIETRICH, guitare – Thierry LUJAN, guitare et harmonica

Guillaume LAMBELIN, guitare basse – Lucy SOUTHERN, violon

