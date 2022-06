Andernos Jazz Festival : Orchestre de Jazz de l’Ecole de Musique d’Andernos

Andernos Jazz Festival : Orchestre de Jazz de l’Ecole de Musique d’Andernos, 30 juillet 2022, . Andernos Jazz Festival : Orchestre de Jazz de l’Ecole de Musique d’Andernos



2022-07-30 11:00:00 – 2022-07-30 Concert des élèves musiciens de la section Jazz de l’école de musique d’Andernos-Les-Bains, accompagnés de leurs professeurs et sous la direction de Thibault PERLADE. Concert des élèves musiciens de la section Jazz de l’école de musique d’Andernos-Les-Bains, accompagnés de leurs professeurs et sous la direction de Thibault PERLADE. Concert des élèves musiciens de la section Jazz de l’école de musique d’Andernos-Les-Bains, accompagnés de leurs professeurs et sous la direction de Thibault PERLADE. Ecole municipale de musique Andernos dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville