Andernos Jazz Festival : MESSE GOSPEL EN PLEIN AIR et CONCERT

2022-07-31 10:30:00 – 2022-07-31 BORDEAUX MASS CHOIR Bordeaux Mass Choir est une chorale inter associative de 40 choristes au répertoire Gospel authentique. Acteur majeur du Gospel à Bordeaux, BMC propose un voyage artistique et spirituel délivré par des choristes amateurs et professionnels doués d'une étonnante technique vocale. Elle revient se produire sur scène à Andernos après ses précédentes prestations très remarquées.

