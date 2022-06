Andernos Jazz Festival : L’ORCHID, 29 juillet 2022, .

Andernos Jazz Festival : L’ORCHID



2022-07-29 18:30:00 – 2022-07-29

Emanation du collectif de jazz parisiano-aquitain Déluge, l’ORCHID est un grand ensemble moderne, qui puise à la source des big bands de jazz de la grande époque (Count Basie, Thad Jones) mais aussi de la musique savante européenne, des musiques du monde, de ses homologues américains jusqu’à la musique

d’aujourd’hui.

Cette formation jeune et paritaire rassemble 18 musiciens et musiciennes passionnés par le jeu en groupe et la musique originale. Portée par l’enthousiasme de ses membres, elle déploie une énergie rare en concert, L’ORCHID bénéficie du soutien, entre autres, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA) et de l’Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel (IDDAC).

Denis GIRAULT (clarinette)

Nicolas DUBOUCHET (contrebasse)

Laurent MASTELLA (banjo)

Thomas JULIENNE (Direction)

ORCHID

dernière mise à jour : 2022-06-24 par