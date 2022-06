Andernos Jazz Festival : GUILLAUME NOUAUX Trio

2022-07-30 – 2022-07-30 Un voyage en Louisiane au début du siècle dernier, dans l'atmosphère des Trios mythiques de la Nouvelle Orléans… C'est toujours avec un plaisir de jouer évident que les musiciens de ce Trio, mené par l'Arcachonnais Guillaume Nouaux accompagné par le Testerin Jérôme Gatius et Alain Barabès, interprètent un répertoire ancré dans la tradition du Jazz des origines où se mêlent des airs de ragtime, de blues, de swing et des airs populaires de la Nouvelle Orléans. Guillaume NOUAUX, batterie – Alain BARABES, piano Jérôme GATIUS, clarinette

