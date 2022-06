Andernos Jazz Festival : CLARIBOL STOMPERS

2022-07-30 11:30:00 – 2022-07-30 Ce projet Gipsy Jazz est mené par un quintet régionale qui dépoussière avec une bonne humeur et une énergie communicative tout un répertoire à la croisée du swing et du Jazz manouche … Denis GIRAULT, clarinette – Nicolas DUBOUCHET, contrebasse – Geoffroy BOIZARD, guitare – Ludovic LANGLADE, guitare – Yann VICAIRE, batterie. Claribol Stompers dernière mise à jour : 2022-06-24 par

