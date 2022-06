Andernos Jazz Festival : BORD’OLD JASS BAND Trio Andernos-les-Bains, 31 juillet 2022, Andernos-les-Bains.

Andernos Jazz Festival : BORD’OLD JASS BAND Trio

Place du 14 Juillet Andernos-les-Bains Gironde

2022-07-31 11:00:00 – 2022-07-31

Andernos-les-Bains

Gironde

Déambulation Place du 14 juillet et Place Camille Goubet !

Comme son nom l’indique, c’est du Jazz classique d’inspiration « New Orleans » que nous jouera ce Band constitué des meilleurs spécialistes du genre de la région, en déambulation dans la ville tout au long de ce week-end de Festival, tantôt en trio et tantôt en quintet.

Denis GIRAULT, clarinette – Nicolas DUBOUCHET, contrebasse – Laurent MASTELLA, banjo

