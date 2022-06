Andernos Jazz Festival : BLOUSROCK LE GANG, 30 juillet 2022, .

Andernos Jazz Festival : BLOUSROCK LE GANG



2022-07-30 19:30:00 – 2022-07-30

De Robert Johnson à Robben Ford en passant par Stevie Ray Vaughan ou tout ce qui transpire le blues, tout est bienvenu pour Did et le Gang qui vont joyeusement de l’acoustique couleur braise roots des campagnes à la grogne électrique des villes, sans se poser trop de questions, si ce n’est de démarrer et de finir à peu près ensemble et surtout d’avoir bien pris soin de faire prendre feu au milieu … That’s Blues et c’est bon pour la santé !

Didier Lelouch, chant, guitare – Léo Isnard, batterie, percussions

Fantin Seignier, basse – Guillaume Colombeau, claviers

