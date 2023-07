Cabanes en Fête 2022 Andernos Andernos-les-Bains, 2 décembre 2023, Andernos-les-Bains.

Cabanes en Fête 2022 Samedi 2 décembre, 10h00 Andernos Entrée libre. Pass dégustation : 10 €.

Cabanes en Fête, c’est une manifestation unique où l’on valorise l’authenticité et l’art de vivre « bien de chez nous »: les 45 cabanes typiques et colorées du port ostréicole s’ouvrent au public, le temps d’une journée incontournable du mois de décembre.

Tous les ans, le long du littoral se dressent des dizaines de cabanes colorées au sein desquelles sont préparées des huîtres locales ainsi que du vin blanc. Cuisinés directement sur place, les mets sont l’œuvre de chefs étoilés venus spécialement pour la journée. Mais les papilles ne sont pas les seules à se faire plaisir aux Cabanes en Fêtes !

En vous promenant aux alentours, vous découvrirez ci et là des orchestres, peintres et photographes faisant part de leurs créations aux passants, tandis que les eaux sont le théâtre de défilé des bateaux traditionnels de la région.

Pour terminer la journée en beauté, un feu d’artifice vient illuminer le port et célébrer la fin des Cabanes en Fête.

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T21:00:00+01:00

