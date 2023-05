Atelier aquarelle enfants en plein air Parc des Cordeliers, 25 juillet 2023, Andelaroche.

Découverte de l’aquarelle et du dessin pendant une promenade artistique dans le parc. Techniques d’observation et de réalisations aquarellées. Matériel fourni..

2023-07-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-25 11:00:00. EUR.

Parc des Cordeliers

Andelaroche 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Watercolor and drawing discovery druing a walk in the park. Observation and watercolor realisation technics.

Descubrimiento de la acuarela y el dibujo durante un paseo artístico por el parque. Observación y técnicas de acuarela. Materiales proporcionados.

Entdeckung der Aquarellmalerei und des Zeichnens während eines künstlerischen Spaziergangs durch den Park. Techniken zur Beobachtung und Umsetzung von Aquarellbildern. Material wird zur Verfügung gestellt.

