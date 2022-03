Andante Duras Pardaillan Pardaillan Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Pardaillan Lot-et-Garonne Pardaillan Lot-et-Garonne EUR 10 10 Lecture théâtralisée des œuvres de Marguerite Duras, Au Platier résidence d’enfance que l’on retrouve dans son livre “Les impudents”.

+33 6 86 64 16 51

Durée 45 minutes. François MARTIN – Dominique OLIVAIN

