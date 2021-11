ANDANDO LORCA 1936 Istres, 5 décembre 2021, Istres.

23 23 Près de Grenade, on enterre Bernarda Alba, mère tyrannique qui a imposé un deuil de huit ans à ses cinq filles à la mort du père. C’est la fin d’un monde. La maison s’ouvre, les jeunes femmes sont libres ! Mais, en cet été 1936, l’Espagne bascule dans la guerre civile et il leur faut choisir : résister, fuir ou collaborer.

Andando c’est la rencontre passionnante de comédiennes- chanteuses magnifiques à la voix singulière, au tempérament bien trempé, avec une même envie : celle de croiser leurs univers poétiques. Daniel San Pedro a réuni une distribu tion de haut vol avec notamment Camélia Jordana, Audrey Bonnet et Zita Hanrot pour faire revivre, le temps d’une soirée musicale endiablée, l’âme et les rêves du poète Federico Garcia Lorca.

Une riche partition chantée en français, arabe et espagnol sur la mort, l’amour, l’engagement politique, la liberté, le désir de vivre.

