ANDANDO, 8 juin 2022, .

ANDANDO

2022-06-08 21:30:00 – 2022-06-08 23:00:00

28 32 EUR Grenade, 25 Juillet 1936, Bernarda Alba vient de mourir, ses filles vont commencer à vivre !

Méchante et autoritaire, veuve et mère de plusieurs filles, Bernarda tient son foyer et sa famille en véritable dictateur. Sa maison est une prison où elle garde ses filles enfermées depuis déjà plusieurs années.

Mais Bernarda vient de mourir. Ses filles vont faire tomber les murs de cette maison et se libérer.

Le temps d’enterrer leur mère, elles vont pouvoir goûter à la liberté, rêver d’un avenir meilleur, se choisir un chemin, un destin, vivre leur vie.

Dehors, les bruits de la guerre civile commencent à se faire entendre. Ils vont bousculer les espoirs et les rêves de cette fratrie de femmes. Il va falloir aussi choisir son camp. Résister, fuir ou collaborer.

Les filles de Bernarda récupèrent leur liberté au moment où l’Espagne est en train de perdre la sienne.

Grenade, 25 Juillet 1936, Bernarda Alba vient de mourir, ses filles vont commencer à vivre !

Méchante et autoritaire, veuve et mère de plusieurs filles, Bernarda tient son foyer et sa famille en véritable dictateur. Sa maison est une prison où elle garde ses filles enfermées depuis déjà plusieurs années.

Mais Bernarda vient de mourir. Ses filles vont faire tomber les murs de cette maison et se libérer.

Le temps d’enterrer leur mère, elles vont pouvoir goûter à la liberté, rêver d’un avenir meilleur, se choisir un chemin, un destin, vivre leur vie.

Dehors, les bruits de la guerre civile commencent à se faire entendre. Ils vont bousculer les espoirs et les rêves de cette fratrie de femmes. Il va falloir aussi choisir son camp. Résister, fuir ou collaborer.

Les filles de Bernarda récupèrent leur liberté au moment où l’Espagne est en train de perdre la sienne.

dernière mise à jour : 2022-05-09 par