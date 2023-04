Spectacle : Pénélope s’emmêle Andance Andance Catégories d’Évènement: Andance

Ardèche Andance . Branle-bas de combat sur l’Olympe ! Les dieux sont furieux. Ulysse, qui ne supportait plus que l’on écrive son destin à sa place, vient d’enlever Homère.

Ça, c'est le début du spectacle que vous auriez dû voir, mais toute la troupe s'est débinée.

