Randonnée de l’été Andabre Mairie Rosis, 13 juillet 2023, Rosis.

Rosis,Hérault

Sur les traces des pèlerins de Compostelle : de Andabre vers Castanet-le-Haut (Moulin de Nougayrol) et, pour les sportifs, aller/retour jusqu’à la chapelle de Saint-Eutrope (1h15 en plus). Repas tiré du sac.

Distance : 5 km – Niveau : moyen ou difficile..

2023-07-13 09:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Andabre

Mairie

Rosis 34610 Hérault Occitanie



In the footsteps of the Compostela pilgrims: from Andabre to Castanet-le-Haut (Moulin de Nougayrol) and, for the more athletic, round trip to the chapel of Saint-Eutrope (1h15 extra). Packed lunch.

Distance: 5 km – Level: medium to difficult.

Tras las huellas de los peregrinos compostelanos: de Andabre a Castanet-le-Haut (Moulin de Nougayrol) y, para los más deportistas, ida y vuelta a la capilla de Saint-Eutrope (1h15 extra). Almuerzo para llevar.

Distancia: 5 km – Nivel: medio a difícil.

Auf den Spuren der Jakobspilger: von Andabre nach Castanet-le-Haut (Moulin de Nougayrol) und, für Sportler, hin und zurück bis zur Kapelle von Saint-Eutrope (1h15 zusätzlich). Mahlzeit aus dem Rucksack.

Entfernung: 5 km – Niveau: mittel bis schwer.

Mise à jour le 2023-07-04 par ADT34