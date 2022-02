And so it goes… Marseille 3e Arrondissement, 2 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement.

And so it goes… KLAP Maison pour la danse 5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement

2022-03-02 20:00:00 – 2022-03-02 KLAP Maison pour la danse 5 Avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

5 5 Désiré Davids nourrit la création de la puissance de ses sources : L’Afrique du Sud, terre où je suis née, où j’ai grandi, qui m’a forgée de ses contrastes, ses sons, ses odeurs, ses couleurs, son intense diversité ; la France, terre où l’amour m’a attrapée ; le Mozambique, terre de collaborations artistiques…



Explorant le rapport à la terre et le rapport à l’autre, guidés par leurs paires de pieds, les danseurs s’aventurent, imprégnés de cultures différentes et traversant les continents. Ils et elles voyagent, s’unissent comme paysages avec délicatesse ou grand fracas, dans le sillage de Matchume Zango, musicien traditionnel ouvert au monde contemporain. Leur accord se compose, s’édifie, se propage : nous sommes mouvements qui rencontrons d’autres mouvements. And So It Goes…



Chorégraphie : Désiré Davids

Création musicale : Matchume Zango

Création lumière : Erwann Collet

Costumes : Corinne Ruiz

Interprètes : Désiré Davids, Sarah Cerneaux, Romain Cappello, Mohammed Kouadri, Matchume Zango



Création

Durée : 50 minutes

dernière mise à jour : 2021-12-16 par