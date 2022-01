And So It Goes / Compagnie Désiré Davids Centre culturel Jean-Moulin Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

And So It Goes / Compagnie Désiré Davids Centre culturel Jean-Moulin, 13 mars 2022, Limoges. And So It Goes / Compagnie Désiré Davids

Centre culturel Jean-Moulin, le dimanche 13 mars à 17:00

**Kokerboom / Compagnie Désiré Davids – Création 2022** Avec _AND SO IT GOES_… La chorégraphe Désiré Davis nous amène vers notre rapport au sol, à la gravité, à la chute, à l’appui des corps l’un contre l’autre, à leur tendresse douce ou véloce, à leur fragilité, leurs failles. Comment nos pieds ancrés au sol nous soutiennent vers une évolution, une transformation, à devenir un autre nous-même et nous ramènent à l’essentiel. La musique originale, en direct, est l’œuvre de l’un des musiciens les plus talentueux de Maputo, Matchume Zango. Virtuose, il joue de nombreux instruments africains, dont le Xitende (arc musical) et le Mbira (xylophone aux lamelles de bois), accompagnant les danseurs au plus près de leurs pulsations. Désiré Davids est considérée comme l’une des chorégraphes les plus novatrices d’Afrique du Sud. Elle rayonne dans sa singularité en puisant librement dans les répertoires classiques, contemporains et traditionnels. Romain Cappello est passé par la prestigieuse école de danse de l’Opéra de Paris, puis, par le Conservatoire de la capitale. Après une carrière scénique riche, Romain Capello se consacre à l’enseignement, d’abord au Conservatoire de Tulle, puis aujourd’hui au Conservatoire de Limoges. Chorégraphie : Desiré Davids / Interprètes : Desiré Davids, Romain Cappello, Sarah Cerneaux et Mohamed Kouadri / Musique : Matchume Zango / Lumière : Erwann Collet / Costume : Corinne Ruiz / Crédit photo : Pascale Beroujon **Une rencontre avec les artistes est proposée à l’issue du spectacle** [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=135&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuHRxlIxzqTm5aBjbODcNCWOyGJsEOXl3y3P7+6KsJkorQ=&yymm=20220313) **Durée : 30 min.** **Tarif A (découverte) : 8€ / 10€ / 15€** **Tout Public** Production : Kokerboom (France), Kokerboom Dance Project/Floating Outfit Project (Afrique du Sud) Co-Production : KLAP Maison pour la Danse à Marseille, Châteauvallon-Liberté, Scène Nationale-Toulon, CCM Limoges-Scène Conventionnée Arts et Création Danse Théâtre, Théâtre en Dracénie-Scène conventionnée Arts et Création Danse Et le soutien de la DRAC Provence Alpes Cotes d’Azur, la Région SUD , Département du Var, Le ZEF/ Gare Franche Marseille, ARSUD, ADAMI Dans un monde où les divisions se multiplient, la chorégraphe Désiré Davis sublime nos différences. Centre culturel Jean-Moulin 76, rue des Sagnes Limoges Beaubreuil Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T17:00:00 2022-03-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Centre culturel Jean-Moulin Adresse 76, rue des Sagnes Ville Limoges lieuville Centre culturel Jean-Moulin Limoges Departement Haute-Vienne

Centre culturel Jean-Moulin Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/