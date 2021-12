And Session Cité internationale des arts, 22 décembre 2021, Paris.

And Session

du mercredi 22 décembre au lundi 10 janvier 2022 à Cité internationale des arts

**And Session** **Atelier Ndokette** Le tissu blanc connu sous le nom de rabbal en wolof ou leepi en pulaar devient, sous l’imagination du collectif Atelier Ndokette (Safi Niang, Souleymane Bachir Diaw et Ibrahima Ndome), un support d’écriture, une page blanche prête à accueillir les histoires et éléments sensibles du trio d’artistes, entre nostalgie et utopie. Ibrahima Ndome (Sénégal) est lauréat du Prix ellipse 2021. Ce partenariat entre ellipse art projects et la Cité internationale des arts lui permet de bénéficier d’une résidence de trois mois et, avec le collectif, d’une exposition à l’occasion de la foire AKAA – Also Known As Africa en novembre 2021.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Atelier Ndokette

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

