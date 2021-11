Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris And On The Thousandth Night… Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

And On The Thousandth Night… Théâtre de la Ville – Abbesses, 19 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 19 décembre 2021

de 15h à 21h

payant

Des conteurs très en verve rivalisent d’imagination pour tisser une histoire qui engloberait tous les récits de l’humanité. DES CONTEURS TRÈS EN VERVE RIVALISENT D’IMAGINATION POUR TISSER UNE HISTOIRE QUI ENGLOBERAIT TOUS LES RÉCITS DE L’HUMANITÉ. Vêtus d’une cape rouge et coiffés d’une couronne en carton, ils sont huit rois et reines fermement décidés à faire entendre ce qui pourrait être une version des Mille et une nuits. Pour cela, ils puisent dans leur mémoire, ce qui n’est pas forcément une mauvaise idée sauf que tous n’ont pas les mêmes souvenirs. En compétition les uns avec les autres, ils se livrent à une surenchère d’affabulations n’hésitant pas à torpiller le récit de l’un ou au contraire à s’en emparer pour le déformer dans une frénésie aussi drôle qu’affolante. Il en résulte, entre hystérie collective et phases d’épuisement, une performance débridée où le public, libre d’entrer et de sortir à sa guise, assiste à l’élaboration d’une histoire foisonnante mêlant contes traditionnels et blagues de comptoir, histoires d’amour ou de sexe, récits d’horreurs et plaisanteries absurdes, l’ensemble tendant à inclure quasiment tous les récits de l’humanité. Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

12 : Abbesses (106m) 2, 12 : Pigalle (259m)

Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr

Date complète :

2021-12-19T15:00:00+01:00_2021-12-19T21:00:00+01:00

