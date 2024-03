And Also The Threes + Aeroflot Centre Culturel John Lennon Limoges, vendredi 5 avril 2024.

À 20h30

Cold wave / indie rock

Un concert Hiero Limoges et Megablast Production

And Also The Trees se produit en concert et développe sa créativité depuis sa formation dans le Worcestershire rural, au début de l’ère post-punk en 1980. À l’exception de leurs débuts où ils ont attiré l’attention de John Peel, de la presse musicale britannique et de The Cure, ils ont opéré principalement sous le radar des médias et de l’industrie musicale, puisant leur inspiration dans les bas-fonds de la campagne britannique et tournant pour chacun de leurs 14 albums à travers l’Europe, les États-Unis et le Japon. Aeroflot livre une electronica douce et planante augmentée d’une voix aérienne et hypnotique.

Réservations et inscriptions obligatoire via le site (en lien). 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-05-05

Centre Culturel John Lennon 41 Rue de Feytiat

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

