4ème journée pomologique d’Aurseulles Anctoville Aurseulles, 5 novembre 2023, Aurseulles.

Aurseulles,Calvados

Exposition de 200 variétés de pommes, rencontre avec les jardiniers, détermination de variétés, pressage de jus de pommes par la mouvipress, flâner sur le marché local, assister à un concours de desserts aux pommes ou à un concours de marque-pages, c’est ce qui vous attend sur la commune d’Anctoville..

2023-11-05 10:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

Anctoville salle des fêtes

Aurseulles 14240 Calvados Normandie



An exhibition of 200 varieties of apples, a meeting with the gardeners, variety identification, apple juice pressing by the mouvipress, a stroll through the local market, an apple dessert competition or a bookmarking contest – this is what awaits you in Anctoville.

Una exposición de 200 variedades de manzanas, un encuentro con los hortelanos, identificación de variedades, prensado de zumo de manzana en la mouvipress, un paseo por el mercado local, un concurso de postres de manzana o un concurso de marcapáginas: esto es lo que le espera en Anctoville.

Ausstellung von 200 Apfelsorten, Treffen mit Gärtnern, Sortenbestimmung, Apfelsaft pressen durch die Mouvipress, über den lokalen Markt schlendern, einen Apfeldessert-Wettbewerb oder einen Lesezeichen-Wettbewerb miterleben – all das erwartet Sie in der Gemeinde Anctoville.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche