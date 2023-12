Murder Party à l’Ancre des Mots Ancre des Mots Erquy, 13 avril 2024, Erquy.

Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2024-04-13 13:30:00

fin : 2024-04-13

Journée Polar à la Salle l’Ancre des Mots ! Murder Party en avant goût de la comédie policière « En face de l’immeuble d’en face ».

Venez enquêter sur un meurtre perpétré au théâtre !

Il s’agit de conduire une enquête criminelle sur la base d’indices présents sur le site et à partir des témoignages des protagonistes. Chaque équipe devra déterminer « Qui doit être mis en examen et pourquoi ? »

Jeu ouvert aux plus de 14 ans.

Nombre de joueurs limité à 40, répartis en équipes de 4 à 5 personnes, soit constituées préalablement, soit sur place.

Réservation recommandée.

Le jeu se déroulera de 14h à 16h30.

Ancre des Mots Square de L’Hôtel de ville

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne



