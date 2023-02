ANCRAGE THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC, 25 mars 2023, NOISY LE SEC.

ANCRAGE THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC. Un spectacle à la date du 2023-03-25 au 2023-03-25 18:00. Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Circassien d’origine sénégalaise, fils d’un marabout renommé auquel il devait succéder, Modou Fata Touré a rompu avec la tradition. Il crée SenCirk, la première structure de cirque au Sénégal et s’affirme en tant qu’artiste de cirque contemporain aux pratiques multiples − acrobate, aérien, jongleur d’objets improbables. Il s’amuse à bouleverser les codes traditionnels du cirque africain par la rencontre d’autres disciplines. Sa création, Ancrage, est une quête d’identité, un retour aux racines. En écho à sa propre histoire, il questionne le rapport que l’humain entretient avec la nature, déconnecté et parfois conflictuel. En duo avec le voltigeur Ibrahima Camara, il s’est inspiré de matières brutes : la paille, le bois, la terre… pour développer de nouvelles techniques et de nouveaux agrès, sa façon de faire du cirque. L’engagement est total, oscillant entre poids, tension et équilibre. L’écriture, libre et plurielle, esquisse le nouveau visage du cirque africain contemporain. Création et mise en scène : Modou Fata Touré / Lumière : Grégoire de Lafond / Regards extérieurs : Hervé Vallée, Nathalie Tarlet et Boureima Keinou / Avec : Ibrahima Camara et Modou Fata Touré EUR15.0 15.0 euros

THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC NOISY LE SEC 5, rue Jean Jaurès 93130

