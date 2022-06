Ancrage fête ses 20 ans

Ancrage fête ses 20 ans, 25 juin 2022, . Ancrage fête ses 20 ans



2022-06-25 – 2022-06-25 EUR 5 5 Au programme :

– 14h : Accueil des participants et ouverture de l’exposition photographique : « Lot-et-Garonnais du monde entier ».

– 16h : Table ronde : « Menaces sur les journalistes ».

– 18h : Vin d’honneur offert par Ancrage.

– 20h : Film suivi d’un débat : DONBASS de Sergei Loznitsa.

Restauration sur place au Food Truck « Aux plats mijotés ».

