Le dimanche 19 septembre 2021

de 18h à 19h

gratuit

Dans le cadre du Festival Jerk Off, le Centre Wallonie-Bruxelles accueillera la performance de Salvatore Calcagno et Dany Boudreault. Ancora tu, encore toi, témoigne des retrouvailles entre Salvatore et Dany, du temps qui passe, de cette impression que leur rencontre date encore d'hier. C'est une ode à l'amour dans sa dimension la plus universelle. Le temps de la préparation d'un spectacle commun, Salvatore et Dany ont vécu une fulgurante histoire d'amour. À présent seul parmi le désordre des souvenirs, Dany, qui doit retourner au Québec, prépare sa valise. Quels souvenirs garder de leur histoire ? Dans un dernier élan pathétique avant de retourner à sa vie normale, Dany doit trier, avec l'aide du public, les souvenirs vécus avec Salvatore et ainsi retracer toutes les étapes de leur histoire depuis ses débuts jusqu'aux adieux, comme si la démonstration de cet amour avait la faculté de le guérir. Et si cette pièce était justement l'occasion de faire exister cet amour ? Dany ne se sert-il pas des spectateur·rices pour revivre une dernière fois cet amour qu'il n'arrive pas à enterrer ? GÉNÉRIQUE Un projet de Salvatore Calcagno et Dany Boudreault Mise en scène et direction artistique Salvatore Calcagno Interprétation Dany Boudreault Direction technique Angela Massoni Régie plateau Alice Spenle Photographie Antoine Neufmars PRODUCTION Une production de garçongarçon – Manon Faure, en coproduction avec le Théâtre Les Tanneurs et [e]utopia/Armel Roussel. Ancora tu est né d'une performance créée en 2014 suite à l'invitation d'Armel Roussel dans le projet Après la peur. Salvatore Calcagno est artiste associé au Théâtre Les Tanneurs.

