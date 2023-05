Itinérance(s) – Ineffable La Fontaine Cours de la bibliothèque, 4 août 2023, Ancône.

Les Fables, en théâtre, poésie, musique, chant et dessin ! Une vingtaine de Fables de La Fontaine sont jouées, accompagnées à la contrebasse avec un grand dessin (2m x 3m).

2023-08-04 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-04 . .

Cours de la bibliothèque

Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Fables, in theater, poetry, music, song and drawing! About twenty Fables of La Fontaine are played, accompanied by the double bass with a large drawing (2m x 3m)

Las Fábulas, ¡en teatro, poesía, música, canto y dibujo! Se representan una veintena de Fábulas de La Fontaine, acompañadas de un gran dibujo (2 m x 3 m) en el contrabajo

Les Fables, in Theater, Poesie, Musik, Gesang und Zeichnung! Etwa zwanzig Fabeln von La Fontaine werden gespielt, begleitet vom Kontrabass mit einer großen Zeichnung (2m x 3m)

