Fête de la Lone Place des platanes, 13 juillet 2023, Ancône.

Ancône accueille sa traditionnelle Fête de la Lône! Le 13 juillet accueillera un concours de pétanque l’après midi et le soir, venez nombreux au bal. Rendez-vous le 14 juillet pour un excellent déjeuner et des animations en tous genre..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-14 . .

Place des platanes

Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ancona welcomes its traditional Fête de la Lône! On July 13, there will be a petanque competition in the afternoon and in the evening, come and join us for the ball. See you on July 14th for a great lunch and all kinds of entertainment.

Ancona celebra su tradicional Fiesta de la Lona El 13 de julio, por la tarde, habrá una competición de petanca y, por la noche, venga a bailar con nosotros. Nos vemos el 14 de julio para un excelente almuerzo y animaciones de todo tipo.

Ancona veranstaltet sein traditionelles Lône-Fest! Am 13. Juli findet nachmittags ein Boule-Wettbewerb statt und abends gibt es eine Tanzveranstaltung. Am 14. Juli gibt es ein leckeres Mittagessen und ein buntes Unterhaltungsprogramm.

