Vernissage de l’exposition photographique de Hans Silvester « Sur les ailes du vent » Chapelle-Maison du Patrimoine, 29 mai 2023, Ancône.

L’art du cerf-volant, une tradition dans de très nombreux pays. L’image, à travers celui qui la saisit et celui qui la regarde, se nourrit d’imagination. Pour Hans Silvester, seuls les songes et les cerfs-volants, fugitifs, légers habitent l’azur..

2023-05-29 à ; fin : 2023-05-29 . .

Chapelle-Maison du Patrimoine Rue Louis Delpech

Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The art of kite flying, a tradition in many countries. The image, through the one who seizes it and the one who looks at it, feeds the imagination. For Hans Silvester, only dreams and kites, fleeting, light inhabit the sky.

El arte de volar cometas, una tradición en muchos países. La imagen, a través de quien la agarra y de quien la mira, alimenta la imaginación. Para Hans Silvester, sólo los sueños y las cometas, fugaces, ligeras, habitan el cielo.

Die Kunst des Drachenfliegens, eine Tradition in sehr vielen Ländern. Das Bild, durch denjenigen, der es erfasst, und denjenigen, der es betrachtet, wird von der Vorstellungskraft genährt. Für Hans Silvester bewohnen nur Träume und Drachen, flüchtig und leicht, das Azur.

