Drôme Déambulation théâtralisée dans le village avec costumes d’époque, joutes verbales et fourberies Ancone Ancône, 17 septembre 2023, Ancône. Déambulation théâtralisée dans le village avec costumes d’époque, joutes verbales et fourberies Dimanche 17 septembre, 16h00 Ancone Déambulation théâtralisée dans le village : Costumes d’époque, joutes verbales et fourberies.Tout est réuni pour reconstituer ce passé retrouvé, revisité pour le plus grand plaisir des grands comme des petits !

Emmenée par « Happi la Compagnie », cette balade historique dans notre village fera suite, cette année, à celle de Montélimar. Ancone Ancone 26200 la Chapelle-maison du patrimoine Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 10 68 29 63 Vitraux de la Chapelle-Maison du Patrimoine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

