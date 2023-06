Visite guidée et commentée de l’histoire d’Ancône, ancien port de Montélimar. Ancone Ancône Ancône Catégories d’Évènement: Ancône

Drôme Visite guidée et commentée de l’histoire d’Ancône, ancien port de Montélimar. Ancone Ancône, 16 septembre 2023, Ancône. Visite guidée et commentée de l’histoire d’Ancône, ancien port de Montélimar. Samedi 16 septembre, 16h00 Ancone Visite guidée et commentée d’Ancône, ancien port de Montélimar.

A la découverte de de ses habitants célèbres, de ses illustres

visiteurs et de son histoire, du halage à col d’homme puis par des chevaux

jusqu’à la construction du canal de dérivation du Rhône. Ancone Ancone 26200 la Chapelle-maison du patrimoine Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 10 68 29 63 Vitraux de la Chapelle-Maison du Patrimoine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 ©PEREZ Patrice Détails Catégories d’Évènement: Ancône, Drôme Autres Lieu Ancone Adresse Ancone 26200 la Chapelle-maison du patrimoine Ville Ancône Departement Drôme Lieu Ville Ancone Ancône

