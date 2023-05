Visite d’Ancizan ANCIZAN, 14 août 2023, Ancizan.

Ancizan,Hautes-Pyrénées

Visite du village d’Ancizan, ancien bourg fortifié qui a joué un rôle économique important du XVIe au XIXe siècle, grâce à ses nombreuses filatures de laine. Cette période prospère a laissé des traces dans son architecture..

ANCIZAN Devant la mairie

Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie



Visit of the village of Ancizan, an old fortified village which played an important economic role from the 16th to the 19th century, thanks to its numerous woolen mills. This prosperous period has left traces in its architecture.

Visita del pueblo de Ancizan, antigua ciudad fortificada que desempeñó un importante papel económico del siglo XVI al XIX, gracias a sus numerosos molinos de lana. Este próspero periodo ha dejado huellas en su arquitectura.

Besichtigung des Dorfes Ancizan, einem alten befestigten Marktflecken, der vom 16. bis zum 19. Jahrhundert dank seiner zahlreichen Wollspinnereien eine wichtige wirtschaftliche Rolle spielte. Diese wohlhabende Zeit hat in seiner Architektur Spuren hinterlassen.

