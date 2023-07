Ouverture de l’église d’Ancizan ANCIZAN Ancizan, 10 août 2023, Ancizan.

Ancizan,Hautes-Pyrénées

Cette église du XIXe siècle a remplacé l’ancien édifice roman dont il reste l’ancien clocher et un tympan-chrisme. La façade extérieure comporte un portail de style classique. A ne pas manquer: la mise au tombeau du XVIe siècle..

2023-08-10 16:00:00 fin : 2023-08-10 18:00:00.

ANCIZAN Eglise

Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie



This 19th century church replaced the old Romanesque building of which the old bell tower and a tympanum-chrism remain. The exterior façade has a classical style portal. Not to be missed: the 16th century tombstone.

Esta iglesia del siglo XIX sustituyó al antiguo edificio románico, del que se conservan el antiguo campanario y un crismón-tímpano. La fachada exterior presenta un portal clásico. No hay que perderse: la lápida sepulcral del siglo XVI.

Jahrhundert ersetzte das alte romanische Gebäude, von dem noch der alte Glockenturm und ein Tympanon-Chrisma erhalten sind. An der Außenfassade befindet sich ein Portal im klassischen Stil. Besonders sehenswert ist die Grablegung aus dem 16.

