Visite d’un atelier de vitrailliste : 200m2 dédié à l’amour du verre 27 mars – 2 avril Anciens Etablissements Bergerot

Création et restauration de vitraux : comment le vitrail réintègre nos intérieurs avec le double vitrage

Anciens Etablissements Bergerot 269 rue Jean Baptiste Lebas 59830 Cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France

L’atelier Thomas Masson, connu sur les réseaux sociaux sous la marque de création de vitraux “Vitrail Bleu n°7”, vous ouvre les portes de son atelier le temps d’un week end, et nous prendrons le temps aux questions qui nous sont régulièrement posées.

Au programme :

– La visite des différentes pièces de l’atelier et description de nos outils et techniques. Comment couper du verre ? Pourquoi la présence de four à l’atelier ? Qu’est-ce qu’une mise en plomb ?

– La sensibilisation à la restauration des vitraux, aux règles de l’art et les différents protocoles. A quoi servent ces règles ? Les nouvelles techniques de restauration et la démocratisation des réinstallations en applique ou double-vitrage

– Un travail de création d’un vitrail, avec peinture sur verre se déroulera tout le long du week end, de la coupe des pièces de verres à la mise en plomb.

Nous exposerons également dans notre atelier des vitraux que nous avons créés ces dernières années, composés de nos techniques préférées. Nous metterons aussi en valeur une menuiserie avec deux techniques modernes de pose : en applique ou inséré dans le double vitrage.

** Important : Le créneau de lundi 27 mars de 16H30 à 18H est dédié à une visite traduite en langue des signes.**



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Vitrail double vitrage – Photo libres de droit – Emma Masson