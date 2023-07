Fête de la culture Anciennes selleries (entrée Place Saint-Laurent O’Toole) Eu, 16 septembre 2023, Eu.

Eu,Seine-Maritime

Première fête de la culture organisée par l’Office municipal de la Culture.

Présentations des associations, nombreuses animations….

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Anciennes selleries (entrée Place Saint-Laurent O’Toole) Place Saint-Laurent O’Toole

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



First cultural festival organized by the Office municipal de la Culture.

Presentations by associations, numerous events…

Primer festival cultural organizado por la Oficina municipal de la Cultura.

Presentaciones de asociaciones, mucha animación…

Erstes Kulturfest, das vom städtischen Kulturbüro organisiert wird.

Präsentationen von Vereinen, zahlreiche Animationen…

