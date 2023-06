Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

À la découverte d’anciennes habitations troglodytiques Anciennes habitations troglodytiques Tuffalun Tuffalun Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Tuffalun À la découverte d’anciennes habitations troglodytiques Anciennes habitations troglodytiques Tuffalun, 17 septembre 2023, Tuffalun. À la découverte d’anciennes habitations troglodytiques Dimanche 17 septembre, 10h00 Anciennes habitations troglodytiques Gratuit. Entrée libre. Partez à la découverte d’anciennes habitations troglodytiques, accessibles par un passage souterrain voûté. Des visites gratuites, commentées par les propriétaires, seront proposées toute la journée.

Cette journée est organisée par l’ALSP (Association Lorienne de Sauvegarde du Patrimoine). Un stand de l’association se trouvera place de l’église de Louerre pour plus d’informations et de documentation. Anciennes habitations troglodytiques 3 rue de la forêt Louerre, 49700 Tuffalun Tuffalun 49700 Louerre Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 76 48 88 88 Venez découvrir ces anciennes habitations troglodytiques, avec un accès par un passage souterrain voûté. L’association Lorienne de Sauvegarde du Patrimoine (ALSP) organise et anime la journée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Beillouin Joseph Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Tuffalun Autres Lieu Anciennes habitations troglodytiques Adresse 3 rue de la forêt Louerre, 49700 Tuffalun Ville Tuffalun Departement Maine-et-Loire Age max 99 Lieu Ville Anciennes habitations troglodytiques Tuffalun

Anciennes habitations troglodytiques Tuffalun Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tuffalun/

À la découverte d’anciennes habitations troglodytiques Anciennes habitations troglodytiques Tuffalun 2023-09-17 was last modified: by À la découverte d’anciennes habitations troglodytiques Anciennes habitations troglodytiques Tuffalun Anciennes habitations troglodytiques Tuffalun 17 septembre 2023