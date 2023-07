Visite guidée ministère des Armées Anciennes écuries du château de Fontainebleau Fontainebleau, 16 septembre 2023, Fontainebleau.

Visite guidée ministère des Armées 16 et 17 septembre Anciennes écuries du château de Fontainebleau Entrée gratuite. Prévoir carte d’identité à l’entrée du site.

L’Ecole militaire d’équitation (EME) est située dans le quartier du Carroussel et abrite plus de cinq siècles de tradition équestre et militaire. L’histoire de ce lieu débute dès 1515 lorsque François 1er décide d’y implanter ses écuries de chasse. Elle assure aujourd’hui la formation de tous les personnels militaires servant aux différents métiers de la filière équestre militaire. C’est aussi le lieu de formation initiale et de spécialisation des jeunes chevaux. Cette grande école se distingue également dans les concours hippiques de haut niveaux internationaux. Des métiers de traditions y sont également pratiqués tels que la maréchalerie et la bourrellerie. Enfin, des stages de reconstruction sont organisés au profit des soldats blessés des armées, par l’intermédiaire du cheval.

Anciennes écuries du château de Fontainebleau Quartier du carrousel – Avenue de Maintenon 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 70 76 50 Anciennes écuries du château de Fontainebleau, site de la première École des Cadets fondée par Napoléon Ier dans le manège Sénarmont, site ayant accueilli l’École d’artillerie et l’École du Génie au XIXe siècle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

