Caumont-sur-Aure Cuisinez, dégustez, emportez Anciennes écoles de Livry Caumont-sur-Aure, 26 mai 2023, Caumont-sur-Aure. Cuisinez, dégustez, emportez Vendredi 26 mai, 09h30 Anciennes écoles de Livry Proposition d’ateliers cuisine pour les bénéficiaires des restos du Coeur de Livry. Des recettes faciles et économiques sur la base des produits distribués lors des permanences. Anciennes écoles de Livry Caumont Sur Aure Caumont-sur-Aure 14240 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

