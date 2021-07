Saint-Denis-d'Anjou Saint-Denis-d'Anjou Mayenne, Saint-Denis-d'Anjou ANCIENNES DEMEURES ET CAVES MÉDIÉVALES Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d'Anjou Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Denis-d'Anjou

ANCIENNES DEMEURES ET CAVES MÉDIÉVALES Saint-Denis-d’Anjou, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Saint-Denis-d'Anjou. ANCIENNES DEMEURES ET CAVES MÉDIÉVALES 2021-07-08 – 2021-07-08 Office de tourisme 2 Grande Rue

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne Tout au long de l’été, l’office de tourisme de Saint-Denis-d’Anjou vous propose des visites à thème. Le jeudi 08 juillet à 14h15 : Anciennes Demeures et Caves Médiévales. Au programme

14h15, rdv à l’office de tourisme.

14h30, découverte de la villa Jacques Langlais et de sa cave médiévale.

15h30, découverte et explications sur l’histoire de la maison du puits rond et sa cave médiévale

Lieu Saint-Denis-d'Anjou Adresse Office de tourisme 2 Grande Rue