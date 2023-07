Exposition « Les Archives Retrouvées » Anciennes cuisines du château de Bellegarde Bellegarde Catégories d’Évènement: Bellegarde

Loiret Exposition « Les Archives Retrouvées » Anciennes cuisines du château de Bellegarde Bellegarde, 16 septembre 2023, Bellegarde. Exposition « Les Archives Retrouvées » 16 et 17 septembre Anciennes cuisines du château de Bellegarde Le week-end des Journées Européennes du Patrimoine sera marqué par la redécouverte d’archives inédites retrouvées sur Bellegarde, par l’historienne Hanna Borne et mises en lumière lors de l’exposition patrimoniale. Anciennes cuisines du château de Bellegarde Cour-d’Antin 45270 Bellegarde Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire Situées à un point central du château de Bellegarde, ces cuisines ont été réalisées sous le Duc d’Antin en 1727. Les deux très grandes cheminées, le four à pain et le bac en pierre qui faisait office d’évier, sont toujours présents. Entièrement rénovées par la commune en 2003, elles accueillent désormais des expositions temporaires. Dans le prolongement de la mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Mairie de Bellegarde Détails Catégories d’Évènement: Bellegarde, Loiret Autres Lieu Anciennes cuisines du château de Bellegarde Adresse Cour-d'Antin 45270 Bellegarde Ville Bellegarde Departement Loiret Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Anciennes cuisines du château de Bellegarde Bellegarde

Anciennes cuisines du château de Bellegarde Bellegarde Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellegarde/