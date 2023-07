L’épopée de l’univers Anciennes Carrières de Rognes Rognes, 8 juillet 2023, Rognes.

L’épopée de l’univers Samedi 8 juillet, 21h30 Anciennes Carrières de Rognes 11€ gratuit pour les – 12 ans

Le conteur de sciences Henri-Marc Becquart raconte au fil des images la grande histoire du monde. 14 milliards d’années se déroulent, du big-bang aux galaxies, des nébuleuses aux étoiles, des étoiles aux planètes, parmi elles, notre Terre et son incroyable aventure. Mêlant habilement la science et la poésie, le conteur a l’art de rendre cette extraordinaire épopée accessible à tous.

Anciennes Carrières de Rognes Chemin du grand Saint-Paul Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 42 50 13 36 https://www.ville-rognes.fr office.tourisme@rognes.fr Un lieu d'exception, en plein air. parking et accès handicapés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T21:30:00+02:00 – 2023-07-08T22:45:00+02:00

conteur-detoiles.fr