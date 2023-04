DEJEUNER Tête de veau Anciennement « La Terrasse », 4 mars 2023, Salles-Curan.

8h-14h DEJEUNER « tête de veau » au bar « A Fleur des Saveurs ». Tous les 1ers week-end du mois, à l’occasion de la foire mensuelle. Réservation conseillée: 06 59 20 05 62..

2023-03-04 à ; fin : 2023-03-05 . 14 EUR.

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie



8am-2pm LUNCH « tête de veau » at the bar « A Fleur des Saveurs ». Every first weekend of the month, on the occasion of the monthly fair. Reservation advised: 06 59 20 05 62.

de 8:00 a 14:00 horas, almuerzo « tête de veau » en el bar « A Fleur des Saveurs ». Cada primer fin de semana del mes, con motivo de la feria mensual. Reserva recomendada: 06 59 20 05 62.

8:00-14:00 Uhr MITTAGESSEN « Kalbskopf » in der Bar « A Fleur des Saveurs ». Jedes erste Wochenende im Monat, anlässlich des monatlichen Marktes. Reservierung empfohlen: 06 59 20 05 62.

Mise à jour le 2023-02-24 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU